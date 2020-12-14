ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

14.12.2020 21:38
ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür, System.String[]

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a esnaf ve sanatkara verdikleri destek ve katkılar için teşekkür ederek, "Beklentilerimiz kısmen karşılanmıştır.

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a esnaf ve sanatkara verdikleri destek ve katkılar için teşekkür ederek, "Beklentilerimiz kısmen karşılanmıştır. İnanıyoruz ki, diğer beklentilerimiz de karşılık bulacaktır" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve sanatkar kesimine korona virüs nedeniyle verilecek destekler hakkında değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf ve sanatkar kesimimize yönelik açıkladığı hibe destek ve katkılar için teşekkür eden Keskin, "Beklentilerimiz kısmen karşılanmıştır. Özellikle elektrik ve doğalgaz faturaları içinde destek ve katkı bekliyorduk. Belediyelerin almış olduğu vergi ve harçlar içinde yasal düzenleme bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu desteklere göre; iş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapılacak. Korona virüs salgının da doğrudan etkilenen esnaflarımıza 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapılacak. Doğrudan hibe şeklinde verecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Yüzde 20'den 10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulanacak. Sıkıntılı bir dönemde verilecek olan bu katkı ve destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, diğer beklentilerimiz de karşılık bulacaktır" ifadelerini kaydetti. - MALATYA

ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Recep Tayyip Erdoğan, Yönetim Kurulu, Keskin, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika Ekonomi


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