ESOB Başkanı Tümen Şenpazar'da esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen beraberindeki heyet ile birlikte sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da esnafların sorunlarını dinleyip temizlik ve gıda yardımı yaptı.

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen ve yönetimi etkili olan yağışların ardından selin en çok mağdur ettiği yerlerden olan Bozkurt Şenpazarı'nı ziyaret etti. Burada Kastamonu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Dursun Ergin ile görüşen Tümen daha sonra, esnaflarla bir araya geldi. Yaşanılan afet hakkında bilgi alan başkanlar, esnafların ihtiyaçlarını dinledikten sonra temizlik ve gıda yardımında bulundu. - KARABÜK