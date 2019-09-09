Son Dakika Haberleri: ESOB'dan 'avantaj' protokolü
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ESOB'dan 'avantaj' protokolü

1 saat önce

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) üyeleri için Kuveyt Türk ile 'bankacılık hizmetlerinde avantajlı paket' protokolü imzalandı.

ESOB'dan 'avantaj' protokolü, System.String[]

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) üyeleri için Kuveyt Türk ile 'bankacılık hizmetlerinde avantajlı paket' protokolü imzalandı.


ESOB Başkanı Rasim Fırat'ın girişimleriyle Kuveyt Türk ile yapılan görüşmeler sonucunda esnaf ve sanatkarların yararlanabilmesi için 'bankacılık hizmetlerinde avantajlı paket' protokolü hazırlandı. Bankacılık işlemlerinde esnaf ve sanatkarlar için bir dizi ayrıcalık tanıyacak protokole ESOB Başkanı Rasim Fırat ile Kuveyt Türk Yakutiye Şube Müdürü Soner Şimşek ve KOBİ Bankacılığı Satış Yönetmeni Mesut Matara imza koydu. ESOB Başkanı Rasim Fırat, "Esnaf ve sanatkarımızın işlerini kolaylaştırmak ve bir nebze de olsa ekonomik açıdan katkı sağlamak adına imzaladığımız bu protokol hayırlı olsun" dedi.


İŞTE O AVANTAJLAR


-Busines Plus şirket kartlarından herhangi bir aidat alınmayacak


-İlk verilecek 20 yaprak çek karnesinden ücret alınmayacak (vergi hariç)


-Tahsile alınan ilk 30 çekten, çek tahsil ücreti alınmayacak


-Katılım fonu hesapları kar paylaşım oranlarında banka tarafından uygulanan TL paylaşım havuzundan ilk 3 ay +2 puan artış sağlanacak.


_-İlk kredi kullanımında banka tarafından uygulanan güncel fiyatlardan 5 puan indirim sağlanacak.


-Kiralık kasalarda depozito ücreti alınmayacak


-Üyelere özel pos fiyatlaması yapacak (Bloke gün sayısı ve/veya komisyon)


-Tahsis internet, mobil şubeden eft-havale ve hesap işletim ücreti alınmayacak. - ERZURUM

Kuveyt Türk, Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
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