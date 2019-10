Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi. ESOB Başkanı Rasim Fırat, "Devletimiz ve kahraman ordumuzun her zaman yanındayız. Allah aslan parçalarımızın yardımcısı olsun" dedi.



ESOB Yönetim Kurulu ve birliğe bağlı oda başkanları Esnaf Sarayı önünden basın açıklaması yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleme ve sınır güvenliğini sağlama amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiklerini söyleyen ESOB Başkanı Rasim Fırat, "Esnaf ve sanatkarlar her dönem olduğu gibi bugün de devletinin ve ordusunun yanındadır. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte hükümetimize omuz vermek her vatandaşın görevidir. Ülkemizin bağımsızlığının ve güvenliğinin teminatı aynı zamanda koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Barış Pınarı Harekatında muvaffakiyetler diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız askerlerimizle olmaya devam edecek" dedi. - ERZURUM