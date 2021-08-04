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ESOB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerin gözdesi - Son Dakika

ESOB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerin gözdesi

04.08.2021 15:09
ESOB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerin gözdesi, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (ESOB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrenci ve velilerin yeni gözde okulu oldu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (ESOB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrenci ve velilerin yeni gözde okulu oldu.

Eskişehir'de sanayicilerin talebi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Özel E OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kısa sürede velilerin çocuklarını en çok göndermek istediği okullardan biri haline geldi. "Metal Teknolojisi", "Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri", "Plastik Teknolojisi", "Makine Teknolojisi" ile "Elektrik ve Elektronik Teknolojileri" bölümlerinin yer aldığı ve en son teknik cihazlarla donatılan okula yoğun bir ilgi var. Bu yıl 9. sınıflarına 390 kişinin alınacağı Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim görmek isteyen 500'ün üzerinde öğrencinin ön başvurusu alındı.

"4 yılın sonunda bin 560 öğrenci mezun edilecek"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, büyük bir yatırımla kurulan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Eskişehir sanayinin geleceği ve insan gücü kaynağının yetiştirilmesi açısından çok büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Küpeli okulun kısa sürede velilerin çocuklarını en çok göndermek istediği okullardan biri haline gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktararak, "Eskişehir sanayisinin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu meslek lisesini 2019 hayata geçirdik. Önce geçici binamızda, ardından da bu yıl yatırımını tamamladığımız ve her yönüyle ülkemizde tek ve benzersiz bu meslek lisemizde 3 ana bölümde eğitime başladık. Geçen yıl aldığımız öğrencilerle okulumuzun toplam öğrenci sayısı 373 kişiye çıktı. Bu yılda 9'ncı sınıfa 390 yeni öğrenci daha alacağız. ve bu yıl ayrıca 2 ana bölümü daha açıyoruz. Ön kayıtların devam ettiği bu günlerde okulumuza velilerimizden ve iş çevrelerinden çok büyük bir ilgi var. Şu ana kadar bizlere 500'ün üzerinde ön başvuru oldu. Okulumuzun bu kadar ilgi görmesi, doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor" dedi. Başkan Küpeli okulun ilk mezunlarını cumhuriyetimizin 100'ncü kuruluş yılı olan 2023 yılında vermeyi planladıklarını, 4'üncü yılın sonunda 5 ana meslek dalında hedeflenen öğrenci sayısının bin 560 kişi olduğunu söyledi.

"Eskişehir sanayisine nitelikli iş gücü kazandıracağız"

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Eskişehir sanayisinin katma değerli ürün yapısının geliştirmesine imkan sağlayacak nitelikli insan gücünü en iyi şekilde eğitip, iş hayatına hazırlamayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Küpeli, "Çocuklarımız derslerinin yanı sıra sanayi kuruluşlarında da staj yapıp üretim ortamı içinde bire bir yer alacaklar. Derslerde ve atölyelerde gördüklerini bizzat işletmelerde, üretim yapılan tezgahların başında birebir uygulama imkanı bulacaklar. Okulu bitiren çocuklarımızın her birinin birer altın bileziği olacak. Bu gençler iş aramak için zaman harcamayacaklar. Zaten okuldan mezun olmadan birçoğunun işi hazır olacak. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Buradan yetişen gençlerimiz aynı zamanda Eskişehir sanayinin inovatif gelişim ve dönüşümüne çok büyük katkı sağlayacaklar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

ESOB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerin gözdesi
ESOB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerin gözdesi
ESOB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerin gözdesi

Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Lisesi, Eskişehir, Plastik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ESOB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerin gözdesi - Son Dakika


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