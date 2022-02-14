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EŞOFMANLA YAKALANAN İŞKENCE ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE TAKIM ELBİSEYLE GİTTİ - Son Dakika

EŞOFMANLA YAKALANAN İŞKENCE ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE TAKIM ELBİSEYLE GİTTİ

14.02.2022 11:43

BURSA'da E.M.'yi (26) dövüp ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup gecelik giydiren Yaşar Çakıcı (30) ile arkadaşları Bekir T. ve Gökhan Y., tartışmada adı geçen Gamze Ü. ve tehditle işkence görüntülerini çektiği belirtilen M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA'da E.M.'yi (26) dövüp ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup gecelik giydiren Yaşar Çakıcı (30) ile arkadaşları Bekir T. ve Gökhan Y., tartışmada adı geçen Gamze Ü. ve tehditle işkence görüntülerini çektiği belirtilen M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evinde eşofmanla gözaltına alınan Yaşar Çakıcı'nın sevki sırasında takım elbise giyip, kravat taktığı görüldü.

Olay, 10 Şubat günü Yıldırım ilçesi, Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Gamze Ü. isimli aynı kızı seven E.M. ile Yaşar Çakıcı, aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. E.M. arkadaşı M.Ş. ile birlikte Yaşar Çakıcı'nın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Çakıcı, yanındaki Bekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte E.M. ve M.Ş.?nin ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Yaşar Çakıcı belinden çıkardığı tabancayı, E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. O anları da M.Ş.'ye tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDILAR

Yaşar Çakıcı'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen E.M.'nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Çakıcı'nın evine baskın yaptı. E.M. ile M.Ş.'yi kurtaran polis, Yaşar Çakıcı'yı ise gözaltına aldı. Ekipler, bir süre sonra da Bekir T. ve Gökhan Y. ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Görüntüleri çektiği tespit edilen M.Ş. de gözaltına alındı.

'Eskici' olan soyadını 3 yıl önce Çakıcı olarak değiştirdiği belirlenen Yaşar Çakıcı ile diğer 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Evinde eşofmanıyla gözaltına alınan Yaşar Çakıcı'nın sevk sırasında takım elbise ve kravatlı olduğu görüldü.

EŞOFMANLA YAKALANAN İŞKENCE ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE TAKIM ELBİSEYLE GİTTİ
EŞOFMANLA YAKALANAN İŞKENCE ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE TAKIM ELBİSEYLE GİTTİ
EŞOFMANLA YAKALANAN İŞKENCE ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE TAKIM ELBİSEYLE GİTTİ

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞOFMANLA YAKALANAN İŞKENCE ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE TAKIM ELBİSEYLE GİTTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞOFMANLA YAKALANAN İŞKENCE ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE TAKIM ELBİSEYLE GİTTİ - Son Dakika
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