ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin kalitesi tescillendi - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin, "Sağlıkta Kalite Standartları" değerlendirmesi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.



Sağlık hizmeti sunan kurumlarda, hasta ve çalışan güvenliği odaklı sunulan sağlık hizmetinin nitelik ve etkinliğini değerlendirmek, problemleri kaynağında tespit etmek ve kaliteli sağlık hizmetini sağlamak için yapılan değerlendirme, 28 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Nuray Tüloğlu, değerlendirme sırasında Sağlık Bakanlığı değerlendirici ekibinin kurumun hizmet verdiği tıbbi ve destek alanlarını ziyaret ettiğini, Sağlıkta Kalite Standartları Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında kalite değerlendirilmesi yapıldığını ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı tarafından açıklanan değerlendirme sonucunda kurumun 100 tam puan üzerinden 90.21 puan aldığını belirtti. Alınan puanın memnuniyet verici olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Nuray Tüloğlu; Eskişehir ve bölge halkına kaliteli ve etkin bir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmayı amaçladıklarını, alınan yüksek puanın motivasyonu ile paydaşların beklentilerini daha iyi karşılayabilmek için kalite iyileştirme çalışmalarının hızla devam edeceğini ifade etti. Başhekim Doç. Dr. Nuray Tüloğlu, elde edilen başarının bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu söyleyerek, özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.



Doç. Dr. Nuray Tüloğlu, Bakanlık değerlendirici ekibinin kuruma sunduğu katkıların orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılması bakımından çok değerli olduğunu belirterek, değerlendirici ekibine teşekkürlerini sunduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR