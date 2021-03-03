ESOGÜ AKUT'tan ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu ekipleri tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için çeşitli malzemeler dağıtıldı.

Yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan ESOGÜ AKUT Öğrenci Topluluğu'ndan Fatma Gül Keskin, "ESOGÜ AKUT olarak bu zorlu pandemi döneminde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin önceden topluluğumuza göndermiş olduğu yaklaşık 400 adet bebek bezi, çocuklar için sırt çantası ve kırtasiye setlerini AKUT Eskişehir aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları için Odunpazarı bölgesinde bulunan muhtarlara teslim ettik. Pandemi sebebi ile kısıtlı şekilde gerçekleştirdiğimiz etkinlik sonrası, AKUT ESOGÜ gönüllüleri olarak kalabalık bir şekilde birçok kalbe dokunduğumuz günlerin bir an önce gelmesini temenni ederiz. Desteklerinden ötürü AKUT Arama Kurtarma Derneğine, AKUT Eskişehir ekibine ve Eskişehir Odunpazarı bölge muhtarlarına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR