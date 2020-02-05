ESOGÜ Basımevinde basılan kitaplara yenileri ekleniyor - Son Dakika

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ESOGÜ Basımevinde basılan kitaplara yenileri ekleniyor
6 saat önce
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyeleri tarafından kaleme alınarak ESOGÜ Basımevinde basılan kitaplara yenileri eklendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyeleri tarafından kaleme alınarak ESOGÜ Basımevinde basılan kitaplara yenileri eklendi.
Çalışmalarıyla bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaçlayan ESOGÜ öğretim üyelerinin yazdığı Temel İlkeleri ile Nöroşirürji, İç Hastalıkları Penceresinden Trombofili ve İşgücü Piyasasında Sosyal Sermayenin Rolü gibi farklı disiplinlerden hem kaynak hem de ders aracı niteliğindeki pek çok yeni kitap, basılarak öğrenci ve akademisyenlerin kullanımına sunuluyor. - ESKİŞEHİR
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