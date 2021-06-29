ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi'nin 5. sayısı yayınlandı - Son Dakika

Yayın hayatında iki seneyi geride bırakan ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi, 5. sayısı ile okurlarına merhaba diyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesini toplumla buluşturmayı amaçlayan, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan derginin bu sayısı "yerel değerler" başlığında okurları ile buluşuyor. Dergide coğrafi işaretlere ilişkin hukuki düzenlemeler, yerli tohumculuktaki gelişmeler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi özelinde üniversitelerin üretim ve uygulamaları, Türk eğitim sistemi ve dijitalleşme, Eskişehir'in tarihi, seyahat kültürü gibi konular yer alıyor. Sayıda UNESCO 2021 anma ve kutlama yıldönümleri kapsamında Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran'ı anlatan bir dosya bölümü de bulunuyor.

Yazar kadrosunu ESOGÜ'lü akademisyenlerin oluşturduğu altı ayda bir ücretsiz yayımlanan aktüel dergi, farklı disiplinlere ilişkin görüşleri bir araya getirerek akademi ile kamuoyu arasında bilimsel, kültürel ve sanatsal bir köprü oluşturmayı hedefliyor. Derginin PDF formatına medya.ogu.edu.tr adresi aracılığı ile ulaşılabiliyor. - ESKİŞEHİR