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ESOGÜ cinayeti davasında karar çıkmadı

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 2018 yılında 3 akademisyen ve fakülte sekreterinin öldürülmesine ilişkin açılan davada Volkan Bayar ve eski eşi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edildi.

ESOGÜ cinayeti davasında karar çıkmadı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 2018 yılında 3 akademisyen ve fakülte sekreterinin öldürülmesine ilişkin açılan davada Volkan Bayar ve eski eşi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edildi.


Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Kocaeli F Tipi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Volkan Bayar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken cinayette azmettirici olarak yargılanan tutuksuz sanık Yağan ise salonda hazır bulundu.


Sanık Yağan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep ederken, duruşmada tanık olarak dinlenen ESOGÜ Öğretim Üyesi G.B, o anlarda fakültede olduğunu söyleyerek, "Odamdaydım. Birtakım sesler duydum. Önce silah sesi gibi algılamamıştım. Odamdaki hocalardan biri dışarı çıktı. Büyük bir koşuşturma ve telaş vardı. Odaya geri dönüp kapımızı kilitledik. Odamıza sonradan gelen öğrencilerden biri 'Bir adam varmış, elinde silahla ateş ediyormuş' dedi. Koridorlar çok karışmıştı" diye konuştu.


Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi 1 Kasım 2019 tarihine erteledi.


Olay


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 5 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen olayda, araştırma görevlisi Volkan Bayar, silahlı saldırısı sonucu 4 üniversite personelini öldürmüştü. Saldırıda dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutman yaşamını yitirmişti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Yağan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:03 Kaynak: İHA
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