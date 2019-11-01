Son Dakika Haberleri: ESOGÜ cinayetleri sanığına müşteki avukatına hakaretten suç duyurusu
Son Dakika Güncel ESOGÜ cinayetleri sanığına müşteki avukatına hakaretten suç duyurusu

ESOGÜ cinayetleri sanığına müşteki avukatına hakaretten suç duyurusu

7 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 3 akademisyen ile fakülte sekreterini silahla öldüren araştırma görevlisi tutuklu sanık Volkan Bayar ile aynı üniversitede araştırma görevlisi eski eşi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edildi.

ESOGÜ cinayetleri sanığına müşteki avukatına hakaretten suç duyurusu, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 3 akademisyen ile fakülte sekreterini silahla öldüren araştırma görevlisi tutuklu sanık Volkan Bayar ile aynı üniversitede araştırma görevlisi eski eşi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yağan'ın hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşmanın başlamasının ardından sanık Volkan Bayar, müşteki avukatlarından Mustafa Algam'a yönelik sinkaflı sözler kullandı ve hakaret etti.

Mahkeme başkanının müdahalesiyle SEGBİS bağlantısının sonlandırılmasının ardından sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


Olay

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018'de araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

Rektörlük tarafından bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Yağan gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısı Bayar, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, eski eşi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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