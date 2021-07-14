ESOGÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma programı düzenlendi - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atatürk ve Gençlik Anıtı önünde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programında, vatan ve bayrak için canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri anıldı. Anma programı COVID-19 tedbirleri kapsamında ESOGÜ Yönetimi ile üniversite akademik ve idari personelinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ülkeye, demokrasiye, milli iradeye ve millet egemenliğine karşı yapılan hain FETÖ kalkışmasına karşı, milletin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı günün beşinci yıldönümünü konu alan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı"nı okudu.

Prof. Dr. Kemal Şenocak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimizi yıkmak isteyen hainler, kahraman Türk ordusunun üniformalarını kirleterek, ülkemizi ve milletimizi emperyal amaçlar doğrultusunda karanlığa sürüklemek için darbe girişiminde bulunmuşlardır. Amaçlarına ulaşmak için her türlü ahlaksızlığı göze alan hainler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni; vatanına, milletine ve devletine bağlı asker ve polislerimize ait karargahları alçakça bombalamışlar, darbeye karşı koyan sivil vatandaşlarımızı şehit etmişlerdir. Demokrasisine yürekten bağlı aziz milletimiz ise, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergilediği destansı direnişle hain FETÖ kalkışmasını durdurmuş ve tüm dünyaya Türk milletinin özgürlüğü ve demokrasisine nasıl sahip çıktığını göstermiştir. 15 Temmuz'da iradesini demokrasiden yana koyan aziz milletimiz, böyle hain emel ve hedeflere asla geçit vermeyecektir. Birliğimize kastetmeyi planlayan karanlık odaklar, bundan sonra da milletimizi karşılarında tam bir birliktelik şuuruyla kenetlenmiş olarak bulacaklarını bilmelidirler. Bizlere düşen ise 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları ve bunun arkasındakileri çok iyi bilmek, asla unutmamak ve gelecek nesillere de tüm yönleriyle aktararak gençlerimize bayrak, vatan ve millet sevgisini aşılamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hain kalkışmaya karşı koyarken bayrağımız, vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Anma programı kapsamında ayrıca "15 Temmuz Şehitleri Anısına Sanal Fotoğraf Sergisi" açıldı. 16 Temmuz 2021 tarihine kadar açık olacak sergiye http://sanalsergi.ogu.edu.tr web adresinden ulaşılabilecek. - ESKİŞEHİR