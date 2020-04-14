ESOGÜ'de 3D yazıcıyla siperlik maske üretti - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim elemanları yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3D yazıcı ile yüz koruyucu siperlik maske üretti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs sürecinde büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 3D yazıcılarla yaklaşık 120 koruyucu yüz siperliğin üretildiği kaydedildi.

Elektrik Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik Bölümü ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden oluşan ekibin ürettiği siperliklerin ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlandığı bildirildi.