Esogü'de Acil Servis Hemşireleri Temel Eğitim Kursu Düzenlendi
32 dakika önce
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı tarafından, acil servise hemşire ve acil tıp teknisyeni (ATT) olarak atanan personele yönelik temel eğitim kursu düzenlendi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı tarafından, acil servise hemşire ve acil tıp teknisyeni (ATT) olarak atanan personele yönelik temel eğitim kursu düzenlendi.
Verilen eğitimi başarıyla tamamlayan personele sertifikaları ESOGÜ Rektör
Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş'ın da katıldığı törenle verildi. Kurs kapsamında temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, EKG yorumlama, sık kullanılan ilaçlar ve sıvılar, şoktaki hastaya genel yaklaşım, girişimsel sedasyon ve analjezi, inme hastasına genel yaklaşım, akut koroner olay ve zehirlenmiş hastaya genel yaklaşım konuları anlatıldı. Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nurdan Acar yaptığı açıklamada, kursun acil servis ekibinin uyum içinde çalışması ve acil hasta bakım kalitesinin artırılması amacıyla düzenlendiğini kaydetti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:46 Kaynak: İHA
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