ESOGÜ'de akademisyenlere 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESOGÜ'de akademisyenlere 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursu - Son Dakika

ESOGÜ'de akademisyenlere 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursu

7 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) akademisyenlere 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursu verildi.

ESOGÜ'de akademisyenlere 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursu, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) akademisyenlere 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursu verildi.


ESOGÜ Anestesi Bölümü tarafından düzenlenen 4 haftalık 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursunu bitiren akademisyenler sertifikalarını törenle aldı. Akademisyenlere eğitim veren Mehmet Sadık Bozkurt, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "Diksiyon, etkili iletişim ve etkili konuşma eğitim seminerimiz, ESOGÜ Anestesi binasında başarıyla tamamlandı. Bir etkinliğimizi daha bitirmenin gururunu birlikte yaşıyoruz. Eğitimlerimiz, ilerleyen günlerde geniş kapsamlı olarak Eskişehir'de devam edecektir. Seminerimize katılan ve ilgi gösteren öğretim üyesi akademisyenlerimize teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Osmangazi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöp toplarken bulup sahibine teslim ettiği 125 bin TL, bir emeklinin 25 yıllık birikimi çıktı
İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 20:55:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESOGÜ'de akademisyenlere 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]