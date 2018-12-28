Esogü'de 'Bütünleşmeden Kopuşa Avrupa Birliği' Paneli
18 dakika önce
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün düzenlediği "Bütünleşmeden Kopuşa Avrupa Birliği" konulu panel, ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün düzenlediği "Bütünleşmeden Kopuşa Avrupa Birliği" konulu panel, ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Panelde Moderatörü Dr. Öğr. Üyesi Tamer Kaşıkçı, Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluş ve gelişim süreçlerinin analiz edileceğini, bugününün konuşulacağını ve katılımcıların yönelteceği sorularla biraz da geleceğinin ele alınacağını belirtirken, panel konuşmacılarına katılımları için teşekkür etti. Ardından kürsüye gelen panel konuşmacılarından Dr. Öğr. Üyesi Ragıp Yılmaz, "Avrupa Bütünleşmesinde Paranın Rolü ve Etkileri" başlıklı sunumunda AB'nin kuruluş döneminden sonra geçirdiği evreleri ekonomik boyutuyla analiz etti. Prof. Dr. Çınar Özen ise "Brexit" başlıklı sunumunda, Brexit olarak adlandırılan Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma sürecini ve bu süreçte yaşanan tartışmaları analiz etti.
Panel sunumların ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:56 Kaynak: İHA
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