ESOGÜ'de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 82'nci yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) düzenlenen törenle anıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleşen anma programına üniversite yönetimi ile akademik ve idari personel katıldı. Törende ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak tarafından Atatürk ve Gençlik Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, tüm yurtta olduğu gibi saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. - ESKİŞEHİR