ESOGÜ'de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni - Son Dakika

ESOGÜ'de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni
10.11.2020 16:27
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 82'nci yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 82'nci yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) düzenlenen törenle anıldı.
Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleşen anma programına üniversite yönetimi ile akademik ve idari personel katıldı. Törende ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak tarafından Atatürk ve Gençlik Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, tüm yurtta olduğu gibi saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı