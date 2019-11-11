ESOGÜ'de de fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yurt çapında eş zamanlı olarak düzenlediği "11 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor" etkinliği kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nde de fidan dikimi gerçekleştirildi.



ESOGÜ Stadyumu çevresinde yapılan fidan dikimine ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve ESOGÜ Yönetimi'nin yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler de katıldı.



"11 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor" etkinliği ile ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinde çevre duyarlılığını artırmak ve özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda vatandaşlarımızdan gelen yoğun talebe karşılık vermek amaçlanıyor. Ağaçlandırma etkinliği ile bir yandan toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken diğer yandan da son yıllarda ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının dünyaya duyurulması ve dikkatlerin ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekilmesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR