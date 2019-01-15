Son Dakika Haberleri: Esogü'de İnsansız Hava Aracı Eğitimleri Sürüyor

Esogü'de İnsansız Hava Aracı Eğitimleri Sürüyor

51 dakika önce

İnsansız hava aracı (İHA) pilot ihtiyacı ve sivil alandaki kullanım gerekliliği neticesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM), verdiği eğitimlerle yaklaşık 100 kişiyi sertifikalandırdı.

Esogü'de İnsansız Hava Aracı Eğitimleri Sürüyor, System.String[]
İnsansız hava aracı (İHA) pilot ihtiyacı ve sivil alandaki kullanım gerekliliği neticesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM), verdiği eğitimlerle yaklaşık 100 kişiyi sertifikalandırdı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) İHA 0 ve İHA 1 ticari İHA pilot sertifikası verme yetkisine sahip ESOGÜSEM'in eğitimlerine Eskişehir başta olmak üzere çevre illerden yoğun katılım gösteriliyor.

Tarımsal faaliyetler, jeolojik araştırmalar, havadan görüntü çekimi, düğün fotoğrafçılığı gibi farklı alanlarda kullanmak üzere eğitim alanlar, İHA'larını talimatlara göre kullanıyor.

Merkez bugüne kadar yaklaşık 100 kişiye eğitim verip, sertifikalandırdı.

Eğitim koordinatörü ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu Uçak Teknoloji Bölümü öğretim görevlisi Tamer Savaş, kendi işinde İHA kullanmak isteyenlerin eğitim alarak, uçuşlarını kurallara uygun ve emniyetli yapması gerektiğini belirterek, bu kapsamda eğitim almak isteyenleri merkeze beklediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:29 Kaynak: AA

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