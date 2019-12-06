ESOGÜ'de okuma-yazma kursunu tamamlayanlara sertifika töreni

ESOGÜ UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'ndeki 'Türkçe Okuma-Yazma Kursunu' tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni ve sonrasında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu seminer düzenlendi.



Seminer Büyükşehir Belediyesi Kadın, Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Selim Öztop tarafından verildi. İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı bütçe desteği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliği ile ESOGÜ UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde, merkezin kadın danışanlarının eşlerine, kardeşlerine, babalarına ve çocuklarına verilen Türkçe Okuma-Yazma Kursu, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Anılan danışmanlığında Eğitim Fakültesi gönüllü öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR