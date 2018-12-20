Esogü'de Türkü Şöleni

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ESTÜDAM) birlikte "Hüseyin Baykara Meclisleri" kapsamında düzenlenen "Türkülerimizden Esintiler" isimli dinleti gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ESTÜDAM) birlikte "Hüseyin Baykara Meclisleri" kapsamında düzenlenen "Türkülerimizden Esintiler" isimli dinleti gerçekleştirildi.



Şair Mehmet Ali Kalkan, saz ve ses sanatçısı Muharrem Atabay ve ses sanatçısı İrem Atabay'ın katılımlarıyla ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey de katıldı. Dinleti öncesinde bir konuşma yapan ESOGÜ Rektör Danışmanı ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kartal, Hüseyin Baykara Meclisleri'nin iki yönlü olduğunu belirtirken bir yanda ilim ve irfanın konuşulduğu, insanların eğitildiği, bilgilerin tartışıldığı boyutunun diğer yanda eğlence boyutunun bulunduğunu kaydetti. Dinletinin meclislerin eğlence boyutu ile ilgili olduğunu belirten Prof. Dr. Kartal, etkinlikte milletin bam teli olan türkülerin şiirlerle birlikte sunulacağını ifade etti. Ayrıca şair Mehmet Ali Kalkan, saz ve ses sanatçısı Muharrem Atabay ve ses sanatçısı İrem Atabay'ın sunduğu dinleti dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. - ESKİŞEHİR

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