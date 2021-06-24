ESOGÜ'de uygulanan yöntem kalp hastasını hayata döndürdü - Son Dakika

ESOGÜ'de uygulanan yöntem kalp hastasını hayata döndürdü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı doktorlarının uyguladıkları yeni bir tedavi yöntemi, kalp ritim bozukluğu hastaları için umut oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı doktorlarının uyguladıkları yeni bir tedavi yöntemi, kalp ritim bozukluğu hastaları için umut oldu. ESOGÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kardiyoloji Bölümü Kateter Laboratuvarında, kalp kasılma oranı yüzde 15 ve yoğun kalp içi kan pıhtısı olan 61 yaşındaki A.K'ye, ölümcül ritim bozukluğu nedeniyle uygulanan yakma tedavisi sonuç verdi. Açıklamada, göbekten girilerek uygulanan ve yaklaşık 6 saat süren operasyonu, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Ulus ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferda Yaman'ın gerçekleştirdiği bildirildi. Yoğun bakımda tedavi edilen hastada uygulanan yöntem sonrası, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, A.K'nin operasyonun 8'inci gününde taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

Son Dakika

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber

'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı

Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi

Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi

Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız

Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti

Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu