Esogü'den Fenilketonüri Bilinçlendirme Etkinliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından Fenilketonüri (FKÜ) hastaları ve hasta yakınlarına yönelik bilinçlendirme amaçlı "Düşük Proteinli Lezzetler, 1. Mutfak Atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından Fenilketonüri (FKÜ) hastaları ve hasta yakınlarına yönelik bilinçlendirme amaçlı "Düşük Proteinli Lezzetler, 1. Mutfak Atölyesi" etkinliği düzenlendi.



Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gonca Kılıç Yıldırım, FKÜ'nün Türkiye'de en sık görülen kalıtsal metabolik hastalıklardan biri olduğunu belirtti. Yıldırım, bebeklerin topuğundan alınan bir iki damla kanla teşhis edilebilen Fenilketonüri hastalığının, proteinlerin elzem yapı taşlarından biri olan fenilalanin aminoasidinin metabolizma bozukluğu olduğunu anlatarak, "Bu hastalıkta erken tanı ve uygun tedavi ile hastalığın bulguları engellenebilmekte olup, aksi halde zihinsel özür kaçınılmaz olmaktadır. Nadir görülen bu hastalıkta hastalar ömür boyu proteinden kısıtlı bir diyetle beslenmek zorunda kalmaktadır. Protein kaynağı olarak hastaların tolere edebildiği kadar doğal protein, düşük proteinli ve düşük fenilalaninli diyet ürünleri ile fenilalanin içermeyen sentetik protein kaynakları kullanılmaktadır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı merhum hocamız Prof. Dr. Sultan Durmuş Aydoğdu tarafından kurulmuştur. Bilim Dalımızda 1999 yılından beri FKÜ hastalarına tanı konmakta, hastaların takip ve tedavileri yapılmaktadır. Tedavi başarısında diyete uyum çok önemlidir. Hastaların büyük oranda yurt dışından ithal edilen düşük proteinli ürünleri yeterli miktarda bulamamaları ve alamamaları, hastaların doymamaları, kaçamak yaparak beslenmeleri diyete uyumu bozmaktadır. Diyete uyumun bozulmasıyla kan fenilalanin düzeyleri yükselmekte, çocukların zeka gelişimleri olumsuz etkilenmektedir. Oysa çocukların diyete uyum göstermesi için gerekli motivasyon aileler ile el ele verilerek sağlanabilmektedir. Bu amaçla ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı olarak Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerimiz ve diyetisyenimizle birlikte 'Düşük Proteinli Lezzetler, 1. Mutfak Atölyesi' etkinliğini Vitaflo-Nestle firmasının katkıları ile düzenledik. Fenilketonürili hastalarımız ve annelerimizin katıldığı bu etkinlikte çocuklarımızın özlediği ve düşük proteinli ürünler ile yapılabilecek kurabiye, pizza, poğaça, dondurma gibi lezzetler, alanında eğitimli bir şef eşliğinde uygulamalı olarak yapıldı. Bu sosyal projemizin tekdüze beslenmenin verdiği bıkkınlıktan kaynaklanan diyete uyumsuzluğun önüne geçmek amacıyla yeni alternatifler oluşturarak hedefine ulaşacağına inanıyor ve gelecekte de benzer etkinlikleri çeşitli platformlarda daha fazla hasta ve hasta yakınına ulaştırabilmeyi diliyoruz." - ESKİŞEHİR

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