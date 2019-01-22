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Esogü'den İl Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Müdürü Prof. Dr. Hilmi Özden, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile Zihinsel Gelişim Derneği (SOMET) yöneticileri ve öğretmenleri Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Esogü'den İl Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Müdürü Prof. Dr. Hilmi Özden, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile Zihinsel Gelişim Derneği (SOMET) yöneticileri ve öğretmenleri Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Müdürü Prof. Dr. Hilmi Özden, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yılmaz ve Odunpazarı Zihinsel Gelişim Derneği Özel Eğitim Merkezi (SOMET) yöneticileri ile öğretmenler Mukadder Çınar ve Mehmet Ali Ünver zihinsel farkındalığı olan çocuklarla birlikte Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in makamına ziyarette bulundular. Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette zihinsel farkındalığı olan çocuklar Engin Dinç'e kendi el yapımları olan hediyeler takdim ettiler. Engelli bireyler için Eskişehir'de başlattıkları faaliyetleri anlatan Engin Dinç, zihinsel farkındalığı olan bu özel çocukları başka birçok etkinlikte de görmek istediklerini dile getirerek onlara hediyeler takdim etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

Yaşam
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