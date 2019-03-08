Son Dakika Haberleri: Esogü'den Kadın Personel ve Kadın Hastalara Anlamlı Ziyaret

Esogü'den Kadın Personel ve Kadın Hastalara Anlamlı Ziyaret

43 dakika önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Kadın Personel ve Hastanede Yatan Kadın Hastaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaret etti.

Esogü'den Kadın Personel ve Kadın Hastalara Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Kadın Personel ve Hastanede Yatan Kadın Hastaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaret etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları, Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal ve Doç. Dr. Kenan Karbeyaz ile Hastane Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Esin Gökalp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla servislerde yatan kadın hastaları ve kadın hastane personelini ziyaret etti.

Hastanedeki yoğun çalışma temposu arasında hatırlanmış olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren kadın personele kadınlar günü kutlama kartları verilirken, sonrasında ziyaret edilen servislerde yatan kadın hastaların da son durumlarıyla ilgili bilgi alınarak istek ve dilekleri dinlendi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:28 Kaynak: İHA

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Yaşam
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