Esogü'den Kadın Personel ve Kadın Hastalara Anlamlı Ziyaret
43 dakika önce
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Kadın Personel ve Hastanede Yatan Kadın Hastaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaret etti.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Hastanesi Kadın Personel ve Hastanede Yatan Kadın Hastaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde ziyaret etti.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları, Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal
ve Doç. Dr. Kenan Karbeyaz ile Hastane Halkla İlişkiler
Birimi Sorumlusu Esin Gökalp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla servislerde yatan kadın hastaları ve kadın hastane personelini ziyaret etti.
Hastanedeki yoğun çalışma temposu arasında hatırlanmış olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren kadın personele kadınlar günü kutlama kartları verilirken, sonrasında ziyaret edilen servislerde yatan kadın hastaların da son durumlarıyla ilgili bilgi alınarak istek ve dilekleri dinlendi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:28 Kaynak: İHA
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