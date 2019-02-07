Son Dakika Haberleri: Esogü'den Kerkük ve Erbil'e Dostluk ve Kardeşlik Eli

Esogü'den Kerkük ve Erbil'e Dostluk ve Kardeşlik Eli

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden, Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Esogü'den Kerkük ve Erbil'e Dostluk ve Kardeşlik Eli, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden, Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Müdürü, ESOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı ve Eskişehir UMKE Gönüllüsü Prof. Dr. Hilmi Özden, Türkiye - Irak Sağlık ve Eğitim Ortak İşbirliği Konseyi'nin faaliyeti olarak düzenlenen " Kerkük'e Sağlık Hizmeti Programı" kapsamında, Yurt Dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı Op. Dr. Aydın Beyatlı ve Kerkük Üniversitesi'nin davetlisi olarak Irak'a gitti.

Ziyarette Prof. Dr. Hilmi Özden'e, ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde görev yapan Prof. Dr. Sacit Turanlı, Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz, Prof. Dr. Faruk Aksoy, Prof. Dr. Velit Halit, Prof. Dr. Hanifi Soylu ve Yeşilay Temsilcisi Adil Beyatlı eşlik etti.

Prof. Dr. Hilmi Özden, ziyarette Kerkük Üniversitesi Azadi Eğitim Hastanesi'nde hekimler ve tıp öğrencilerine "Mikrocerrahi Anastomoz Teknikleri" konulu bir konferans verdi. Ziyaret kapsamında Tazehurmatu ilçesine giderek kimyasal silaha maruz kalmış hastalara tavsiye ve tedavi protokolleri öneren Türk heyeti ayrıca, Erbil'de Selahaddin Üniversitesi Rektörlüğü ve Kuzey Irak Parlamentosu Erbil Milletvekili Aydın Maruf'u, Kerkük'te ise Irak Parlamentosu'ndaki Türkmen Kerkük Milletvekillerini ziyaret etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:32 Kaynak: İHA

Erbil, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Irak, Kerkük, Güncel
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