Esogü'den "Kök Hücre" Sempozyumu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), son yılların en çok ilgi çeken konularından biri olan "hücresel tedavi" ve "kök hücre" alanında düzenleyeceği etkinlik için hazırlanıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), son yılların en çok ilgi çeken konularından biri olan "hücresel tedavi" ve "kök hücre" alanında düzenleyeceği etkinlik için hazırlanıyor.



Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, ESOGÜ Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM) ile Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği iş birliğiyle 12 Şubat Salı günü ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda "Kök Hücre Bölge Toplantıları IV" sempozyumunun düzenleneceği bildirildi.



Açıklamada, sempozyumda kök hücrenin kanser tedavisini üstlenebilip üstlenemeyeceği ve yakın gelecekte kanser tedavisinde en çok uygulanması beklenen genetiği değiştirilmiş hücrelerle uygulanan, kişiye özgü tedaviler gibi konuların ele alınacağı belirtildi.



Tıp alanındaki gelişmelerin insan ömrünü uzatılabilir kılmasına rağmen ekonomik sıkıntılar, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi sorunların hastalık oranlarını artırdığı aktarılan açıklamada, tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda gündeme gelen hücresel tedavinin temelini kök hücre, bağışıklık sistem hücreleri, somatik hücreler ve doku mühendisliği ürünlerinin oluşturduğu kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu sempozyumda kök hücre ve diğer hücresel tedavilerdeki son gelişmeler, ülkemizde Sağlık Bakanlığı izniyle hastalarda uygulanan klinik tedaviler ile birlikte sunulacaktır. Sempozyuma halen uluslararası akademik araştırma ve tedavi çalışmalarına devam etmekte olan, ödüller almış pek çok değerli bilim insanı davet edilmiştir. Sempozyumda özellikle son yıllarda bilim dünyasında popüler olmaya başlayan 'çip içinde organ' veya 'çip içinde insan şeklinde adlandırılan, insan patofizyolojisini mimik etmesi amaçlanan ve sonuçta yeni ilaçların geliştirilmesinde ve hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen yeni platformlar hakkında güncel bilgiler de paylaşılacaktır. Açık ve ücretsiz olan sempozyuma konuya ilgi duyan herkes davetlidir."

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