ESOGÜ'den 'Lütfen evde kalın, çıkmayın' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam ESOGÜ'den 'Lütfen evde kalın, çıkmayın' mesajı - Son Dakika

ESOGÜ'den 'Lütfen evde kalın, çıkmayın' mesajı

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Korona virüs pandemisine dikkat çekmek amacıyla görsel bir farkındalık mesajı yayımladı.

ESOGÜ'den 'Lütfen evde kalın, çıkmayın' mesajı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Korona virüs pandemisine dikkat çekmek amacıyla görsel bir farkındalık mesajı yayımladı.


ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan ellerinde tuttukları dövizlerle "Lütfen Evde Kalın, Çıkmayın" mesajı verdi. Rektörlük tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizde, tüm dünyayı saran Koronavirüs viral enfeksiyonunun hastanemize kabulünün kaçınılmaz olduğunun farkında olunarak, tüm önlemler alınmıştır ve gelişmelere göre alınmaya da devam etmektedir. Bu amaçla son 15 gündür, Tıp Fakültemiz Pandemi Komisyonu ve Covid-19 Üniversite Koordinasyon Komisyonu hemen hemen her gün toplantılar yapmaktadır. Bu kurullar, gerek üniversite ve gerek hastane için gerekli tüm önlemleri almıştır. Bu kapsamda hastalarımızın takip ve tedavilerinin aksamadan yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Polikliniklerin hizmet verememesi durumunda, ayaktan hasta tedavilerinin yapılması için ayrı girişi olan alanlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda Koronavirüs hastalarımızın izole edilerek hastaneye kabul edilmeleri için Kalp ve Göğüs Hastanesi binamız boşaltılmış ve Enfeksiyon Hastanesi binası olarak hazırlanmıştır. Hastanemizde tüm alanlarda çalışacak olan öğretim üyesi, araştırma görevlisi, uzman hekim, hemşire ve personel için 24 saat hizmet vermek üzere çalışma düzeni hazırlanmıştır. Üniversitemizin tüm bina ve ortak kullanım alanlarında görevlendirilen ekipler tarafından dezenfeksiyon işlemlerine başlanmıştır ve bu işlemler düzenli olarak yürütülmektedir. Üniversitemiz yemekhanelerinde oturma düzenleri en az birer metre aralıklı olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu konuda personel uyarılmış, gerekli görsel uyarılar asılmıştır. Üniversitemizdeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz dışındaki tüm fakülte ve yüksekokullarımıza ait binalarda giriş-çıkış kapıları tek kapı kullanımına indirgenmiş ve bu kapılara dezenfektanlar yerleştirilmiştir. Yerleşke içine kargo şirketlerinin kuryelerinin girişi ve yemek siparişlerinin yerleşke içine getirilmesi engellenmiştir. Yine bu kapsamda, toplu taşıma araçlarının da yerleşkemize girişine müsaade edilmemektedir. Tüm halkımız ve tüm hastane çalışanlarımız için sürecin en güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla en üst düzeyde önlemler alınmıştır. Ülkemiz, şehrimiz ve hastanemiz için sağlıklı günler diliyoruz." - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:20 Kaynak: İHA

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