ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde Özel Eğitim Laboratuarı açıldı - Son Dakika
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ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde Özel Eğitim Laboratuarı açıldı

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü bünyesinde kurulan Özel Eğitim Laboratuarının açılışı gerçekleşti.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde Özel Eğitim Laboratuarı açıldı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü bünyesinde kurulan Özel Eğitim Laboratuarının açılışı gerçekleşti.


Açılışa, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel, Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nevin Güner Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yetkililer katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminde kuruluş çalışmaları başlatılan laboratuvarın bu yıl bahar döneminden itibaren aktif biçimde kullanılmaya başlayacağını bildirildi. Özel Eğitim Laboratuvarı'nda ücretli olarak verilecek hizmetler şöyle sıralandı: "Gelişimsel geriliği olan ya da risk altındaki 0-18 yaş aralığındaki bireylerin gelişimsel, davranışsal ve eğitsel değerlendirmelerini yapma; otizm spektrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü ve zihin yetersizliği başta olmak üzere çeşitli yetersizlikleri olan bireylerin ailelerine, öğretmenlere, uzmanlara ve diğer paydaşlara kaynaştırma alanında destek olma ve onları doğru biçimde yönlendirme."


Sıralanan hizmetlerin ESOGÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü akademisyenleri tarafından sağlanacağı belirtildi. Bu bağlamda Özel Eğitim Bölümü'nde iki doçent, üç doktor öğretim üyesi, iki doktor araştırma görevlisi ve on araştırma görevlisinin görev yapmakta olduğu ifade edildi. Özel Eğitim Laboratuvarı'nın sağlayacağı hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin, doktora eğitimini tamamlamış olan bölüm akademisyenlerinden randevu alabilecekleri belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:59 Kaynak: İHA
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