ESOGÜ 'Hakemli Dergileriyle' bilim dünyasına katkıda bulunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESOGÜ 'Hakemli Dergileriyle' bilim dünyasına katkıda bulunuyor - Son Dakika

ESOGÜ 'Hakemli Dergileriyle' bilim dünyasına katkıda bulunuyor

7 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), bilim insanlarının güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasına katkı sağlayan ulusal ve uluslararası hakemli dergileriyle bilim dünyasına katkıda bulunuyor.

ESOGÜ 'Hakemli Dergileriyle' bilim dünyasına katkıda bulunuyor, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), bilim insanlarının güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasına katkı sağlayan ulusal ve uluslararası hakemli dergileriyle bilim dünyasına katkıda bulunuyor.


ESOGÜ tarafından yayımlanan hakemli dergiler olan 'ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi', 'Osmangazi Tıp Dergisi', 'ESOGÜ Tarih Dergisi', 'ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi', 'ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi', 'ESOGÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi', 'ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi', 'Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi', 'Nicel Bilimler Dergisi' ve 'Medikal İnovasyon ve Araştırma Dergisi' içeriklerindeki özgün makaleler ve tercümelerle hem bilimsel çalışmalara hem de alan eğitimine katkı sunmayı amaçlıyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Osmangazi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:28 Kaynak: İHA
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