Son Dakika Haberleri: Esogü Hastanesi'nde Dünya Kanser Günü Etkinlikleri

Esogü Hastanesi'nde Dünya Kanser Günü Etkinlikleri

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi Ünitesi'nde, Dünya Kanser Günü dolayısıyla kemoterapi alan hastalar ve yakınları için kemoterapi sonrası gelişen yan etkiler ile baş edebilme konusunda bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi Ünitesi'nde, Dünya Kanser Günü dolayısıyla kemoterapi alan hastalar ve yakınları için kemoterapi sonrası gelişen yan etkiler ile baş edebilme konusunda bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Ayrıca meme kanserinde gelişen lenfödem hakkında bilgilerin verildiği programda Bilgilendirme Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Nihal Orlu ve Hemşire Yasemin Aygün tarafından yapıldı. Bilgilendirmede ünitede her gün 60-80 arasında hastaya kemoterapi verildiği ve hastaların aynı gün içerisinde ilaçlarını alabilmeleri için Medikal Onkoloji Bilim Dalı'nda düzenleme yapıldığı belirtilerek kemoterapi süreci anlatıldı. Medikal Onkoloji hastalarının kemoterapi ünitesine sabah 08.00'da geldiği ve 09.00'a kadar kan alma işlemlerinin ünitede çalışan hemşirelerce yapılarak tetkiklerin ivedilikle sonuçlanması için acil laboratuvarına gönderildiği belirtildi. Bir saat içinde çıkan tetkik sonuçlarının bölüme gelen uzman doktor ve hemşireler tarafından değerlendirilerek hastaların kemoterapilerine karar verildiği ve onaylanan kemoterapilerin Kemoterapi Hazırlama Ünitesi'nde sonuçlandırıldıktan sonra, uygulama salonunda alanında tecrübeli ve eğitimli hemşireler tarafından uygulandığı kaydedildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:55 Kaynak: İHA

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Güncel
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