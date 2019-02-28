Son Dakika Haberleri: Esogü Hastanesi'nde Emeklilik Töreni Düzenlendi

Esogü Hastanesi'nde Emeklilik Töreni Düzenlendi

40 dakika önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden 2017-2019 yılları arasında emekli olan personel için Hastane Başhekimliği tarafından düzenlenen emeklilik töreni, ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Esogü Hastanesi'nde Emeklilik Töreni Düzenlendi, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden 2017-2019 yılları arasında emekli olan personel için Hastane Başhekimliği tarafından düzenlenen emeklilik töreni, ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Törende konuşan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, emekli olan personele bugüne kadar hastaneye verdikleri hizmetler için teşekkür ederken onlardan emekliliği yeni ve belki de daha üretken bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmelerini ve sevdikleriyle vakit geçirmelerini istedi.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, emekli olan personele hastaneye verdikleri hizmetler için teşekkür ederek, yakınlarıyla birlikte huzurlu ve hayırlı bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.

Emekliye ayrılan Fatma Severcan, Mustafa Yıldırım, Funda Şavran ve Ganimet Serintürk ise emekli olan arkadaşları adına yaptıkları konuşmalarda, ESOGÜ Hastanesi'ne uzun yıllar hizmet verdiklerini, bu süre zarfında da çalışma arkadaşlarıyla el ele pek çok zorluğun üstesinden geldiklerini ve güzel günleri birlikte yaşadıklarını ifade ettiler. Kendilerinin artık hizmet bayrağını gençlere teslim ettiklerini belirtip gençlerin kurumu daha da ileri götüreceklerine olan inançlarını dile getiren konuşmacılar, kendileri için böyle bir emeklilik töreni organize eden Hastane Başhekimliği'ne teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından emekliye ayrılan personele plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:32 Kaynak: İHA

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