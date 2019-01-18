Esogü Hastanesi'nde Yatan Çocukların Karne Heyecanı
22 dakika önce
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nde yatarak tedavi gören çocuklar da akranları gibi yarıyıl karne sevincini yaşadı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nde yatarak tedavi gören çocuklar da akranları gibi yarıyıl karne sevincini yaşadı.
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal
, Hastane Halkla İlişkiler
Sorumlusu Esin Gökalp ve Hastane Öğretmeni Çetin Yıldız
'ın da katılımlarıyla gerçekleşen karne töreninde, misafirler sohbet ettikleri çocuklara karnelerini ve hediyelerini verirken başarılı ve sağlıklı birer yaşam dilediler. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:24 Kaynak: İHA
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