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ESOGÜ Hastanesi personeli Pilav Gününde buluştu

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından hastane personeline yönelik "Pilav Günü" etkinliği düzenlendi.

ESOGÜ Hastanesi personeli Pilav Gününde buluştu, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından hastane personeline yönelik "Pilav Günü" etkinliği düzenlendi.


Artık geleneksel hale gelen ve bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlik, ESOGÜ Cumhuriyet Parkı havuz başında gerçekleşti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül ile Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Muhammed Evvah Kılıç, Doç. Dr. Nurdan Acar, Doç. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Doç. Dr. Kenan Karbeyaz ve Hastane Başmüdürü Mesut Sarıbardak'ın katıldığı etkinliğin, kurum çalışanları arasındaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesini amaçladığı belirtildi. Hastalar ve hasta yakınları ile üniversite öğrencilerinin de katılımıyla etkinlik herkes için bir motivasyon kaynağı olurken, çalışanların yorucu bir iş gününün ardından keyifli anlar yaşaması sağlandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
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