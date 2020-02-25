ESOGÜ Hastanesi personeline hasta hakları eğitimi verildi - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin, 'Hasta Hakları Uygulama Yönergesi' ile ilgili olarak hastalarla birebir iletişime geçen tüm hastane personeline yönelik düzenlediği 'Hasta Hakları Uygulamaları' eğitimi gerçekleştirildi.



Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy tarafından ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Salonu'nda gerçekleşen eğitime katılan personel, hasta hak ve sorumlulukları ve hastalarla iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirildi. Hasta başvurularından örneklerin de sunulduğu eğitimin birinci günü sekreterler, hasta yardım ekibi, temizlik personeli ve mutfak personeline; ikinci günü ise hekimler, hemşireler, teknisyenler ve hasta bakıcılara ayrıldı. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması açısından önemli olan eğitimlerin oldukça verimli geçtiği belirtildi. - ESKİŞEHİR