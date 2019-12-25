ESOGÜ Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu ve HAMER Orkestrası konser verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESOGÜ Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu ve HAMER Orkestrası konser verdi - Son Dakika

ESOGÜ Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu ve HAMER Orkestrası konser verdi

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu ve ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Orkestrası birlikte "Kahramanlık Türküleri Konseri"verdi.

ESOGÜ Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu ve HAMER Orkestrası konser verdi, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu ve ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Orkestrası birlikte "Kahramanlık Türküleri Konseri"


verdi.


ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başmüdürü Mesut Sarıbardak ve Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı da katıldı.


Çeşitli yöreden türküler seslendiren topluluk büyük alkış alırken, konser sonunda Koro Şefi ve Müzik Öğretmeni Muharrem Atabay, HAMER Orkestrası Şefi Deniz Erol Karaca ve Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nilgül Akyol'a ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş tarafından çiçek takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Twitter'da 17 milyon kullanıcıyı etkileyen bir açık keşfedildi! Türkiye'den de kullanıcılar var
Şampiyonlar Ligi'ne G.Saray damgası! Liste açıklandı Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi Putin, 5 generali görevden aldı

Son Dakika Haberleri
20:54 Tıp öğrencileri diyabet farkındalığı için sokakta kan şekeri ölçtü - Son Dakika
20:52 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi (1) - Son Dakika
20:52 Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı - Son Dakika
20:50 Malatya'da asayiş - Son Dakika
20:46 Adana'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:58:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ESOGÜ Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu ve HAMER Orkestrası konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]