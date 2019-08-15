Son Dakika Haberleri: ESOGÜ Hastanesi yetkilileri hasta ve personelleri bayramda unutmadı
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ESOGÜ Hastanesi yetkilileri hasta ve personelleri bayramda unutmadı

3 dakika önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Nurdan Acar ve hastane yetkilileri, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

ESOGÜ Hastanesi yetkilileri hasta ve personelleri bayramda unutmadı, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Nurdan Acar ve hastane yetkilileri, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Bayramı hastanede geçiren hastalara moral vermek ve onları yalnız bırakmamak amacıyla gerçekleşen ziyaretlerde, pediatri servisinde tedavi gören çocuklara da oyuncak hediye edildi. Ziyaretler sırasında büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hastane çalışanları da bayramlaştı. Hasta ve hasta yakınları da bayram ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kurban Bayramı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:44 Kaynak: İHA
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