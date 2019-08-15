ESOGÜ Hastanesi yetkilileri hasta ve personelleri bayramda unutmadı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Nurdan Acar ve hastane yetkilileri, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Nurdan Acar ve hastane yetkilileri, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı.



Bayramı hastanede geçiren hastalara moral vermek ve onları yalnız bırakmamak amacıyla gerçekleşen ziyaretlerde, pediatri servisinde tedavi gören çocuklara da oyuncak hediye edildi. Ziyaretler sırasında büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hastane çalışanları da bayramlaştı. Hasta ve hasta yakınları da bayram ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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