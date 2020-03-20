ESOGÜ idarecilerinden koronavirüs mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESOGÜ idarecilerinden koronavirüs mesajı - Son Dakika

ESOGÜ idarecilerinden koronavirüs mesajı

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine dikkati çekmek amacıyla farkındalık mesajı yayımladı.

ESOGÜ idarecilerinden koronavirüs mesajı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine dikkati çekmek amacıyla farkındalık mesajı yayımladı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan'ın ellerinde tuttukları dövizlerle "Lütfen evde kalın, çıkmayın" mesajını verdiği bildirildi.

ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde de koronavirüse karşı önlemler alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla son 15 gündür, Tıp Fakültemiz Pandemi Komisyonu ve Kovid-19 Üniversite Koordinasyon Komisyonu hemen hemen her gün toplantılar yapmaktadır. Bu kurullar, gerek üniversite ve gerek hastane için gerekli tüm önlemleri almıştır. Bu kapsamda hastalarımızın takip ve tedavilerinin aksamadan yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Polikliniklerin hizmet verememesi durumunda, ayaktan hasta tedavilerinin yapılması için ayrı girişi olan alanlar düzenlenmiştir. Hastanemizde tüm alanlarda çalışacak olan öğretim üyesi, araştırma görevlisi, uzman hekim, hemşire ve personel için 24 saat hizmet vermek üzere çalışma düzeni hazırlanmıştır. Üniversitemizin tüm bina ve ortak kullanım alanlarında görevlendirilen ekipler tarafından dezenfeksiyon işlemlerine başlanmıştır ve bu işlemler düzenli olarak yürütülmektedir. Üniversitemiz yemekhanelerinde oturma düzenleri en az birer metre aralıklı olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu konuda personel uyarılmış, gerekli görsel uyarılar asılmıştır. Üniversitemizdeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz dışındaki tüm fakülte ve yüksekokullarımıza ait binalarda giriş, çıkış kapıları tek kapı kullanımına indirgenmiş ve bu kapılara dezenfektanlar yerleştirilmiştir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:16 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti         
18:21
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi         
18:21
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı         
14:54
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında         
13:32
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:45:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESOGÜ idarecilerinden koronavirüs mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]