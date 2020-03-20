ESOGÜ idarecilerinden koronavirüs mesajı - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine dikkati çekmek amacıyla farkındalık mesajı yayımladı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan'ın ellerinde tuttukları dövizlerle "Lütfen evde kalın, çıkmayın" mesajını verdiği bildirildi.

ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde de koronavirüse karşı önlemler alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla son 15 gündür, Tıp Fakültemiz Pandemi Komisyonu ve Kovid-19 Üniversite Koordinasyon Komisyonu hemen hemen her gün toplantılar yapmaktadır. Bu kurullar, gerek üniversite ve gerek hastane için gerekli tüm önlemleri almıştır. Bu kapsamda hastalarımızın takip ve tedavilerinin aksamadan yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Polikliniklerin hizmet verememesi durumunda, ayaktan hasta tedavilerinin yapılması için ayrı girişi olan alanlar düzenlenmiştir. Hastanemizde tüm alanlarda çalışacak olan öğretim üyesi, araştırma görevlisi, uzman hekim, hemşire ve personel için 24 saat hizmet vermek üzere çalışma düzeni hazırlanmıştır. Üniversitemizin tüm bina ve ortak kullanım alanlarında görevlendirilen ekipler tarafından dezenfeksiyon işlemlerine başlanmıştır ve bu işlemler düzenli olarak yürütülmektedir. Üniversitemiz yemekhanelerinde oturma düzenleri en az birer metre aralıklı olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu konuda personel uyarılmış, gerekli görsel uyarılar asılmıştır. Üniversitemizdeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz dışındaki tüm fakülte ve yüksekokullarımıza ait binalarda giriş, çıkış kapıları tek kapı kullanımına indirgenmiş ve bu kapılara dezenfektanlar yerleştirilmiştir."