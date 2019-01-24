Son Dakika Haberleri: Esogü ile Albıla A.Ş. Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Esogü ile Albıla A.Ş. Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

47 dakika önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile ALBILA Serum Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını destekleme amaçlı protokol imzalandı.

Esogü ile Albıla A.Ş. Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile ALBILA Serum Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını destekleme amaçlı protokol imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde protokole ESOGÜ adına Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, ALBILA İlaç A.Ş. adına ise Yönetim Kurulu Başkanı M. Akın Kozanoğlu imza koydu. İmza töreninde ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Figen Çalışkan da hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversite-sanayi işbirliğinde örnek bir çalışma olacak protokol çerçevesinde ESOGÜ ve ALBILA'daki bilgi birikimi ve teknolojik altyapının karşılıklı kullanımıyla, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde yeni bir ortaklığın daha sağlanacağını belirtti. Prof. Dr. Kemal Şenocak, sanayi kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri çerçevesinde akademik çözüm ortağı olarak rol almaya üniversite olarak büyük önem verdiklerini kaydetti.

ESOGÜ ve ALBILA A.Ş. arasındaki protokol çerçevesinde gerçekleşecek faaliyetler aracılığıyla, yurt dışına bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunulması ve ülkemiz biyoteknolojik ilaç sanayisinin kullanımına sunulmak üzere yerli ve milli ürünler ortaya çıkarılması hedefleniyor - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Güncel
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