Esogü ile Albila A.Ş. Arasında Protokol
1 saat önce
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile ALBİLA Serum Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını desteklemeyi içeren protokol imzalandı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) ile ALBİLA Serum Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını desteklemeyi içeren protokol imzalandı.
Yurt dışına bağımlılığın azaltılmasını, Türkiye
'nin biyoteknolojik ilaç sanayisinin kullanımına sunulmak üzere yerli ve milli ürünler ortaya çıkarılmasını amaçlayan protokol, Rektörlük Senato Salonu'nda ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile ALBİLA İlaç A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu
tarafından imzalandı.
Şenocak, üniversite-sanayi işbirliğinde örnek bir çalışma olacak protokol çerçevesinde ESOGÜ ve ALBİLA'daki bilgi birikimi ve teknolojik alt yapının karşılıklı kullanımıyla, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde yeni bir ortaklığın daha sağlanacağını belirtti.
İmza töreninde ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk
ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Figen Çalışkan da hazır bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:57 Kaynak: AA
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