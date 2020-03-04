ESOGÜ ile Avrupa'nın en büyük tur operatörü TUI arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Avrupa'nın en büyük tur operatörü TUI arasında, ESOGÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin yaz döneminde TUI Group-TT Hotels Türkiye otellerinde ücretli olarak çalışmalarına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.



Protokol imza töreni ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan, ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı, TUI Group - TT Hotels Türkiye Temsilcisi Av. Kaan Şahinalp ve TUI Group - TT Hotels Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Satı Murat Demirer'in de katılımlarıyla ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşti.



Protokol imza töreninde konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, protokol ile turizm neferleri yetiştirme konusunda önemli bir adım atıldığını ayrıca üniversite personeline TUI Türkiye otellerinde indirim imkanı sağlandığını belirtirken, bu imkanları sağlayan TUI'ye teşekkür etti.



TUI Group - TT Hotels Türkiye Temsilcisi Av. Kaan Şahinalp, protokol sayesinde ESOGÜ ile birlikte kaliteli turizmi geliştirmek amacıyla çalışacaklarını ve önümüzdeki dönemde daha kaliteli ve nitelikli öğrencileri sektöre kazandırmayı ümit ettiklerini söyledi. Protokolün Eskişehir'in bir turizm kenti olması yolunda dönüm noktalarından biri olması temennisini de dile getiren Av. Kaan Şahinalp, işbirliği için ESOGÜ'ye teşekkür etti.



TUI Group - TT Hotels Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Satı Murat Demirer, TT Hotels Türkiye olarak kalifiye elemana ihtiyaç duyduklarını ve bunu sağlamanın en iyi yolunun da fakülteler olduğunu söyledi. Otellerinde çalışacak ESOGÜ öğrencilerinin sigortalarını yaptıracaklarını ve gidiş-dönüş biletlerini de sağlayacaklarını ifade eden Satı Murat Demirer, protokolün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.



ESOGÜ ve TUI arasında imzalanan protokole göre ESOGÜ Turizm Fakültesi öğrencileri üç yıl süreyle 15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında TT Hotels Türkiye otellerinde maaşlı olarak çalışacak. Böylece ESOGÜ Turizm Fakültesi öğrencileri teorik bilgilerini uygulama ile birleştirme ve mezuniyetten sonra tecrübeli elemanlar olarak daha rahat iş bulma imkanına kavuşacak. Protokol ile ayrıca ESOGÜ personeline TT Hotels Türkiye otellerinde belli bir indirim yapılması da karara bağlandı. - ESKİŞEHİR