Son Dakika Haberleri: ESOGÜ Kapalı Yüzme Havuzu güz dönemi kayıtları Eylül'de başlıyor
Son Dakika Yaşam Haber

ESOGÜ Kapalı Yüzme Havuzu güz dönemi kayıtları Eylül'de başlıyor

2 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kapalı Yüzme Havuzunda 10 Eylül ile 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek güz dönemi eğitimleri için kurum dışından üye kayıtları 2 Eylül ile 9 Eylül tarihleri arasında başlıyor.

ESOGÜ Kapalı Yüzme Havuzu güz dönemi kayıtları Eylül'de başlıyor, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kapalı Yüzme Havuzunda 10 Eylül ile 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek güz dönemi eğitimleri için kurum dışından üye kayıtları 2 Eylül ile 9 Eylül tarihleri arasında başlıyor.


2 Eylül'de 6-8 yaş grubu üyeler için başlayacak olan kayıtlar 3 Eylül'de 9-11 yaş, 4 Eylül'de 12-14 ve 15-17 yaş grupları ile devam edecek. Kayıtlar 5 Eylül ile 9 Eylül tarihleri arasında ise tüm yaş grupları için gerçekleşecek. ESOGÜ Kapalı Yüzme Havuzunda profesyonel antrenörler eşliğinde, çocuk ve yetişkin yaş gruplarına yönelik gerçekleşen yüzme eğitimlerine ilgi her geçen yıl artarken, gösterilen rağbetin bu sene de artması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eylül, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar uyardı: 30 ve 40'lı yaşlarda yüksek tansiyon beyne zarar veriyor
Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı 27 Avrupa ülkesi içinde asgari ücret sıralamasında 22'nciyiz Denize giren Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:26:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ESOGÜ Kapalı Yüzme Havuzu güz dönemi kayıtları Eylül'de başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]