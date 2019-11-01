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ESOGÜ katliamında yargılamaya devam edildi

7 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 3'ü akademisyeni ve bir fakülte sekreterini öldüren Volkan Bayar ve eski eşi Saadet Aylin Ağar'ın yargılanmasına devam edildi.

ESOGÜ katliamında yargılamaya devam edildi, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 3'ü akademisyeni ve bir fakülte sekreterini öldüren Volkan Bayar ve eski eşi Saadet Aylin Ağar'ın yargılanmasına devam edildi.


3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına sanık Volkan Bayar Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. SEGBİS aracılığıyla bağlantı kurulan sanık Bayar, müşteki avukatlarından Mustafa Algam'a hakaret içerikli sözlerde bulundu. Mahkeme başkanının müdahalesi ile SEGBİS kapatılırken, duruma ilişkim mahkeme tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Dava, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 24 Ocak 2020 tarihine ertelendi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
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