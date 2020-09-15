ESOGÜ koruma ve güvenlik görevlilerine Korona virüs bilgilendirme eğitimi - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, görev yerleri ve tanımları gereği insanlarla yakın temasta bulunan koruma ve güvenlik görevlilerine Korona virüs (Covid-19) bilgilendirme eğitimi düzenledi.

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş Covid-19 pandemi dönemi önlemleri, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Emrah Atay ise Covid-19 pandemi döneminde kişiler arası iletişim konularında eğitim verdi. 14-15 Eylül 2020 tarihlerinde Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim, yüksek seviyede alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirildi. 30'ar kişilik gruplar halinde 5 oturumda gerçekleştirilen eğitim süresince maske takılması zorunlu tutuldu. - ESKİŞEHİR