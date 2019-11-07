Son Dakika Haberleri: ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulundan bir proje daha
Son Dakika Güncel ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulundan bir proje daha

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulundan bir proje daha

7 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu geçen günlerde kabul edilen Avrupa Birliği projesinin ardından şimdi de "Let's develop networks and create opportunities for Hippotherapy" isimli projesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 339 bin 70...

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulundan bir proje daha, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu geçen günlerde kabul edilen Avrupa Birliği projesinin ardından şimdi de "Let's develop networks and create opportunities for Hippotherapy" isimli projesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 339 bin 70 Euro bütçe ile desteklenmeye değer görüldü.


Ülkemizde Hippoterapi konusunda Multidisipliner yapılanmanın ve ağın kurulması, bilimsel yayın ve düzenlemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla; ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ile Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Çekya'dan Hippoterapi Federasyonu ve yararlanıcıları, spor kulüpleri ve istihdama olacak katkısı nedeniyle istihdam dernekleri ortaklıklarıyla gerçekleştirilecek proje 46 ay sürecek. Projenin yasal düzenlemelerin tamamlanması bakımından ulusal ölçekte öncü bir proje olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Avrupa Birliği, Mahmudiye, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbol ekonomisinde kripto para kullanımı yaygınlaşıyor
Fatih'te intihar eden kardeşler olayında yürek yakan ayrıntı! Tek çalışan Oya Yetişkin'di İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da açıklamalarda bulunuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:11:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulundan bir proje daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]