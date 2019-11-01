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ESOGÜ Mahmudiye Atçılık MYO'nun AB Projesine destek

6 saat önce

Avrupa Dayanışma Programı kapsamında akredite olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nun "Talented Volunteers for Hippotherapy" isimli AB projesi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık MYO'nun AB Projesine destek, System.String[]

Avrupa Dayanışma Programı kapsamında akredite olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nun "Talented Volunteers for Hippotherapy" isimli AB projesi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.


Proje kapsamında 20 bin 390Euro hibe desteği sağlanacak. 24 ay sürecek olan proje 4 farklı ülkeden 4 ortak tarafından gerçekleştirilecek. Hippoterapi uygulamalarına İtalya, Romanya ve Litvanya ile Avrupa ülkelerinden katılacak 10 genç, 2 ay sürecek eğitim dönemiyle; özel ihtiyaçları olan insanlar için etkili olan hippoterapi yöntemlerini öğrenecek, hippoterapiden faydalanacak ve yararlanıcılara yardım edebilecek, at temelli faaliyetleri öğrenebilecek, hippoterapiyi hem kendi yaşamları hem de çalışma yaşamları için kullanabilecek. Proje sayesinde ESOGÜ Mahmudiye Atçılık MYO bünyesinde faaliyet gösteren Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile çok uluslu ve çok disiplinli ekip çalışmasının güçlenmesi ve yeni bilimsel, sosyal projeler planlanması öngörülüyor. Bu tür projeler ile ESOGÜ Mahmudiye Atçılık MYO öğrencilerinin küresel fırsatlara erişimi güçlendirilirken, ESOGÜ'nün uluslararası bir üniversite olma vizyonuna katkı sunulması hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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