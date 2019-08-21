Son Dakika Haberleri: ESOGÜ'nün genç boksörleri yaz okulunu tamamladı
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ESOGÜ'nün genç boksörleri yaz okulunu tamamladı

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Kulübü tarafından boks branşında açılan yaz okulu kursu tamamlandı.

ESOGÜ'nün genç boksörleri yaz okulunu tamamladı, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından boks branşında açılan yaz okulu kursu tamamlandı.
ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi'ndeki spor salonunda 15 Haziran'da başlayan kursa, çeşitli yaş kategorilerinden 30 sporcu katıldı. Boks antrenörü Yılmaz Ayar'ın çalıştırdığı sporcular, antrenmanlarını tamamladı.
Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup spor camiasına kazandırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Yaz okuluyla çocuklara spor bilincini aşıladıklarını ifade eden Ayar, kendilerine destek veren ESOGÜ Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'a teşekkür etti.
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kadıtepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:54 Kaynak: AA
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