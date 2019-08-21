ESOGÜ'nün genç boksörleri yaz okulunu tamamladı
1 saat önce
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Kulübü tarafından boks branşında açılan yaz okulu kursu tamamlandı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:54 Kaynak: AA
(ESOGÜ) Spor
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Kulübü tarafından boks branşında açılan yaz okulu kursu tamamlandı.
ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi'ndeki spor
salonunda 15 Haziran'da başlayan kursa, çeşitli yaş kategorilerinden 30 sporcu katıldı. Boks antrenörü Yılmaz Ayar'ın çalıştırdığı sporcular, antrenmanlarını tamamladı.
Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup spor camiasına kazandırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Yaz okuluyla çocuklara spor bilincini aşıladıklarını ifade eden Ayar, kendilerine destek veren ESOGÜ Rektör
Prof. Dr. Kemal Şenocak'a teşekkür etti.
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