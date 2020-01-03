ESOGÜ, "Öğrenci Kafası" konsepti ile üniversite öğrencilerinin nabzını tutuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESOGÜ, 'Öğrenci Kafası' konsepti ile üniversite öğrencilerinin nabzını tutuyor - Son Dakika

ESOGÜ, "Öğrenci Kafası" konsepti ile üniversite öğrencilerinin nabzını tutuyor

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi, üniversitenin sosyal medya kanalları için yeni içerikler üretmeye devam ediyor.

ESOGÜ,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi, üniversitenin sosyal medya kanalları için yeni içerikler üretmeye devam ediyor.


Sağlık, bilim, teknoloji, kültür gibi konularda toplumu bilgilendirici videolardan oluşan "ESOGÜ Gündem" konseptinin ardından şimdi de "Öğrenci Kafası" konsepti ile üniversite öğrencilerinin nabzını tutuyor. Çeşitli konulardaki öğrenci röportajlarından oluşan "Öğrenci Kafası" ilk bölümünde gençlere mikrofon uzatılarak yeni yıldan beklentileri soruldu. Keyifli diyalogların yer aldığı video Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin tüm sosyal medya kanallarından yayınlandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOGG, yerli otomobilin markalaşma süreciyle ilgili bir video yayınladı
Guilherme'den kafa karıştıran hareket Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu Yılbaşı partisinde alkolü fazla kaçıran Kylie Jenner, göğüs dekoltesini elleriyle kapattı

Son Dakika Haberleri
21:10 Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti - Son Dakika
21:10 Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü - Son Dakika
21:09 Beyoğlu'nda metruk binada yangın - Son Dakika
21:09 Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında (2) - Son Dakika
21:09 Ted başkanı: çocuğun anayasal öğrenme hakkını vermeyen hiç kimseyle çalışmayız - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 21:17:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESOGÜ, "Öğrenci Kafası" konsepti ile üniversite öğrencilerinin nabzını tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]