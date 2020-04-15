ESOGÜ öğretim üyelerinin projelerine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam ESOGÜ öğretim üyelerinin projelerine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika

ESOGÜ öğretim üyelerinin projelerine TÜBİTAK'tan destek

6 saat önce

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden (ESOGÜ) iki öğretim üyesinin projeleri TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

ESOGÜ öğretim üyelerinin projelerine TÜBİTAK'tan destek, System.String[]

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden (ESOGÜ) iki öğretim üyesinin projeleri TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye değer görüldü.


ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Anık'ın yürütücüsü olduğu ve aynı bölümden Prof. Dr. M. Celalettin Baykul, Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun ile Araş. Gör. Dr. Ersu Lökçü'nün araştırmacı olarak yer aldığı "Foto-elektrot Entegresi ve Kararlı Anot Kullanımı ile Yüksek Performanslı Hava Pili Geliştirilmesi" başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi 6 yüz 6 bin 513 TL (kurum hissesi hariç) bütçe ile desteklendi. Proje kapsamında fosil yakıtlara en yakın enerji yoğunluğuna sahip olan metal hava pilinin kararlı elektrotlar ile geliştirilmesi ve güneş enerjisi yardımıyla şarj edilebilirliğinin araştırılması planlanıyor.


ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burak Derkuş'un yürütücüsü olduğu, Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Pınar Aytar Çelik'in araştırmacı olduğu, Prof. Dr. Ahmet Çabuk'un ise danışmanlık yaptığı "Bağırsak-Beyin Ekseninin 3-Boyutlu Hücre Kültürü Teknolojisi ile Modellenmesi ve Sofistike Omik Platformlarla Moleküler Mekanizmaların İncelenmesi" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi ise 7 yüz 20 bin 000 TL bütçe ile desteklenmeye değer görüldü. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:34 Kaynak: İHA

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